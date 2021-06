Sporting em negociações avançadas por Daniel Wass

O Sporting está em negociações avançadas com o Valencia para a transferência de Daniel Wass.

Sem acordo com o SC Braga para a contratação de Ricardo Esgaio, os leões estão agora perto de garantir a contratação de um lateral-direito que já jogou no Benfica - Daniel Wass. Em cima da mesa está um valor a ronadar os dois milhões de euros e um contrato de duas temporadas com mais uma época de opção.

O 'Mercado Aberto' sabe que houve uma reunião entre Hugo Viana e Rúben Amorim, onde o diretor desportivo assumiu a dificuldade na contratação de Esgaio e apresentou o lateral de 32 anos. O treinador do Sporting CP analisou o jogador e já aprovou a contratação do dinamarquês.

Ao serviço do Valencia na última época, o Daniel Wass participou em trinta e seis jogos onde marcou quatro golos. O jogador está agora no UEFA Euro 2020 ao serviço da seleção da Dinamarca.