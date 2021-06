Atualização: Saída de Gattuso cancela transferência de Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira já não vai ser jogador da Fiorentina.

A saída de Gattuso do comando técnico da equipa fez com que a transferência do jogador do FC Porto fosse automaticamente cancelada. Rocco B. Commisso, presidente da Fiorentina, está descontente com o trabalho que Jorge Mendes, responsável pelas negociações de Sérgio Oliveira e pela contratação do treinador que apenas esteve duas semanas no clube.

As negociações estavam avançadas com Sérgio Oliveira a pedir mais dinheiro para fechar o acordo. O médio da seleção nacional exigia um salário de 4,5 milhões de euros limpos por ano, mais um milhão de euros por ano daquilo que a Fiorentina lhe ofereceu.

O clube italiano já anunciou a saída de Gattuso e o 'Mercado Aberto' sabe que Jorge Mendes já informou Sérgio Oliveira, que está ao serviço da seleção nacional no UEFA Euro 2020, de que o negócio tinha caído.