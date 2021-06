Artur Jorge vai regressar a Portugal para ser reforço do Moreirense na próxima época.

O defesa central de 26 anos rescindiu com o Apoel e chegou a acordo com o Moreirense para a assinatura de um contrato válido para as próximas três temporadas (até junho de 2024).

Ao serviço do Apoel, Artur Jorge participou em vinte e quatro jogos. Em Portugal, representou clubes como o Vitória de Setúbal e o SC Braga