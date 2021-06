André Ferreira a caminho do Paços de Ferreira

André Ferreira vai reforçar a equipa do Paços de Ferreira na próxima temporada.

O guarda-redes de 25 anos pediu para sair dos Açores para jogar em Paços de Ferreira. O guardião português vai assinar um contrato válido para as próximas três temporadas (até junho 2024).

Recorde-se que o Santa Clara tinha apenas 20% do passe do jogador e o Benfica os restantes 80%. Não havendo venda, mas sim rescisão do contrato, os encarnados perdem qualquer direito sobre o jogador. A direção do clube açoriano só aceitou rescindir em troca de uma percentagem , cerca de 10%, numa futura transferência do guarda-redes.

Na última época, ao serviço do Santa Clara, André Ferreira participou apenas em cinco jogos.