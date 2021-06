Gil Dias no primeiro treino no Benfica, com alguns internacionais em testes médicos

O futebolista Gil Dias, anunciado na sexta-feira como reforço do Benfica, integrou esta segunda-feira o primeiro treino para a época 2021/22, numa sessão em que Samaris e André Almeida também estiveram no relvado, informou o clube da I Liga.

Gil Dias, que assinou contrato com o Benfica até 2026, esteve no relvado, numa sessão com corrida e também exercícios com bola, segundo as imagens divulgadas pelo clube, em que é possível ver muitos dos jogadores que se apresentaram na sexta-feira.

Nesse dia, Chiquinho, David Tavares, Ferro, Paulo Bernardo, Cervi, Gabriel, Grimaldo, Henrique Araújo, João Ferreira, Weigl, Svilar, Nuno Tavares, Samaris, Pizzi, Samuel Soares, Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Krovinovic e Waldschmidt foram os primeiros jogadores em testes físicos.

Esta segunda-feira, regressou Odysseas Vlachodimos e os internacionais sub-21 Gedson, Florentino, Gonçalo Ramos, Jota e Tomás Tavares, que passaram a manhã também nos habituais testes médicos de arranque de época.

Helton Leite, Gilberto, Morato e Vinicius, que estiveram no Brasil, cumprem isolamento, devido à pandemia da covid-19, enquanto Lucas Veríssimo, o reforço Rodrigo Pinho e Darwin, estão entregues ao departamento médico.

Já Rafa, que esteve em representação da seleção portuguesa, eliminada no domingo do Euro2020, e Vertonghen (Bélgica), Seferovic (Suíça), Otamendi (Argentina) e Everton (Brasil), ainda ao serviço das respetivas seleções, só irão integrar os trabalhos mais tarde.