Pizzi: "Vamos dar tudo por tudo para voltar às vitórias que este clube merece"

A época 2021/2022 aproxima-se. O Benfica já começou os trabalhos e a SIC esteve em exclusivo na apresentação dos novos equipamentos. Depois de um ano sem títulos, o capitão Pizzi diz que a temporada passada já está esquecida.

O Benfica aparece na nova época com objetivos renovados. Para trás fica uma temporada sem qualquer título.

Os benfiquistas querem mais da equipa de futebol e, para quem deixou de acreditar no plantel, Pizzi deixa a promessa: "O que nós queremos é, dentro do campo, demonstrar que temos um grande plantel. Vamos dar tudo por tudo para voltar às vitórias que este clube merece".

De olhos postos no novo ano desportivo, o clube da luz apresentou os equipamentos para esta época e o primeiro objetivo está bem definido. O Benfica quer mostrar-se na Liga dos Campeões.

No balneário dos encarnados, haverá algumas caras menos conhecidas dos adeptos. O médio Paulo Bernardo, de 19 anos, vem dos escalões de formação do Benfica e vai ter a oportunidade de fazer a pré-temporada com a equipa principal.