Direção do Benfica vai propor realização de eleições antecipadas

Eleições à vista no Benfica. A SIC sabe que a direção, agora liderada por Rui Costa, vai propor esta terça-feira à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal a realização de eleições antecipadas.

A ideia é fazer com que os sócios escolham os novos órgãos sociais até ao final do ano. Mas nunca antes de setembro.

As próximas semanas são importantes para o clube. A SAD avançou para um empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros e a data da subscrição das obrigações termina a 23 de julho. Em agosto a equipa de futebol joga o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. E se o objetivo for alcançado, mais dinheiro vai entrar nos cofres do Benfica.

A data apontada para as novas eleições não é ao acaso. Os responsáveis querem passar a imagem de um Benfica estável numa altura em que o clube passa por uma grande turbulência.

VEJA TAMBÉM: