CMVM levanta suspensão da negociação das ações da SAD do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu, esta segunda-feira de manhã, à gestora da bolsa de Lisboa, a Euronext Lisboa, que congelasse a transação dos títulos da SAD encarnada devido ao processo "Cartão Vermelho". Na mesma manhã, a CMVM anunciou "o levantamento da suspensão da negociação das ações".

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, na sequência da informação incorporada no mercado.