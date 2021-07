A SAD do Benfica confirmou que José António dos Santos e John Textor têm um acordo para a venda de 25% das ações do clube.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube da Luz afirma ter recebido, na segunda-feira e na terça-feira, informação do empresário norte-americano e do "Rei dos Frangos" relativa à celebração de um acordo para a venda daquela percentagem da sociedade.

José António dos Santos já terá recebido o pagamento de um milhão de euros.