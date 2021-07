João Mário assina pelo Benfica

Em atualização

O Benfica acaba de anunciar a contratação de João Mário nas redes sociais. O médio assina depois de rescindir contrato com o Inter de Milão. O ano passado, por empréstimo do Inter de Milão, João Mário jogou no Sporting, onde se sagrou campeão nacional.

João Mário chegou esta segunda-feira a Lisboa, depois de ter rescindido contrato com o Inter Milão. À chegada, o médio recusou falar sobre o eventual contrato com o Benfica. O anúncio foi feito esta terça-feira: "João Mário é do SL Benfica!"

A rescisão com o Inter de Milão

João Mário tinha acordado, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o Inter Milão, com o qual tinha mais um ano de vínculo, anunciou esta segunda-feira o clube campeão italiano de futebol no seu site oficial.

"O Inter Milão informa ter chegado a acordo com o jogador João Mário para a resolução do contrato que o ligava ao clube", pode ler-se na curta nota publicada na página dos 'nerazzurri'.

João Mário, que foi contratado ao Sporting em 2016, por 40 milhões de euros, tinha mais um ano de contrato com o Inter, no qual nunca se conseguiu impor, somando apenas 69 partidas e quatro golos pelos transalpinos.

Pelo meio, foi cedido aos ingleses do West Ham (2017/18), aos russos do Lokomotiv de Moscovo (2019/20) e, na temporada transata, ao Sporting, o qual ajudou a sagrar-se campeão nacional, ao fim de 19 anos.

Em 2020/21, João Mário contabilizou 34 partidas e dois golos pelos leões, contribuindo ainda para a conquista da Taça da Liga.

Veja mais: