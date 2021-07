João Mário já fez trabalho de ginásio e treinou no Seixal

O futebolista João Mário já treinou esta terça-feira no Centro de estágios no Seixal, pouco depois de ser anunciado como reforço do Benfica, num contrato válido por cinco épocas, até 2026.

O médio internacional português, de 28 anos, fez trabalho de ginásio e subiu também ao relvado do centro de estágios, numa sessão de treino com o restante plantel às ordens do treinador Jorge Jesus.

O Benfica tem previsto ainda esta terça-feira um jogo particular de pré-época com o Belenenses SAD, mas sem indicação da hora de início do mesmo.

Durante a manhã, o clube anunciou a chegada de João Mário, jogador formado no Sporting e que na segunda-feira ficou livre do Inter Milão, depois de os italianos anunciarem a rescisão com o internacional português.

Na última época, o jogador esteve cedido por empréstimo dos italianos ao Sporting, conquistando com os 'leões' o título de campeão nacional.

Antes, o Inter, clube que o tinha contratado em 2016 ao Sporting, por 40 milhões de euros, foi emprestado também ao West Ham, em 2017/18, e Lokomotiv Moscovo, 2019/20, num percurso em que não se conseguiu afirmar no clube italiano.