Antunes tenta rescindir com o Sporting e futuro pode passar por Paços de Ferreira

Antunes está a tentar rescindir contrato com o Sporting. O lateral chegou o ano passado a Alvalade e tem contrato até junho de 2022.

O Mercado Aberto sabe que o jogador, de 34 anos, já está em negociações com a direção do clube leonino para a rescisão do contrato.

Caso exista acordo, Antunes deve rumar ao Paços de Ferreira. O clube da capital do móvel aguarda que o jogador se desvincule do Sporting para iniciar as negociações para uma transferência a custo zero.

Antunes já sabe do interesse do Paços de Ferreira e vê com bons olhos um regresso ao clube onde se destacou em Portugal.