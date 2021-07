Rui Costa: "Tenho tempo para pensar se vou a eleições"

Rui Costa, vinte dias depois de ter assumido funções como presidente do Benfica, conta como a estrutura do clube regiu quando Luís Filipe Vieira foi detido.

Em entrevista à TVI, Rui Costa admitiu ter ficado perplexo com a detenção de Vieira no âmbito da operação Cartão Vermelho. No entanto, também destacou o legado de Vieira no clube da Luz que, garantiu, ninguém quer apagar.

No horizonte estão eleições, Rui Costa não garante que será candidato, diz-se mais focado em chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões: "Tenho tempo para pensar se vou a eleições".

O sucessor de Luís Filipe Vieira diz que a palavra de ordem é preparar da melhor forma o futebol e as modalidades do Benfica.

