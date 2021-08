Messi não está nos planos de Guardiola, já PSG admite que é uma opção

Lionel Messi é jogador livre depois de 21 anos ao serviço do FC Barcelona. O treinador do Paris Saint-Germain admite que a contratação do argentino é uma possibilidade.

Já o treinador do Manchester City indicou que o jogador não está nos planos do clube. Guardiola confessou que não contava com o adeus de Messi ao colosso catalão.

"Foi uma surpresa para todos, inclusive para mim", lançou, sublinhando que, enquanto adepto do FC Barcelona, gostaria de ver o craque sul-americano terminar a carreira no clube em que o próprio brilhou, primeiro enquanto jogador, e, depois, como treinador.

E acrescentou: "Como adepto, tenho uma gratidão incrível pelo jogador mais extraordinário que vi na minha vida. Ganhou troféus para o FC Barcelona, ajudou-me a ganhar, e a ir para o Bayern e para o City".