Para Messi ficar, Barcelona tinha de hipotecar diretos televisivos durante 50 anos

Lionel Messi vai deixar o Barcelona ao fim de 20 anos. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo clube. Esta sexta-feira, o presidente do Barcelona garantiu que Messi aceitou negociar o ordenado para ficar, mas para manter o jogador o clube tinha de hipotecar os diretos televisivos durante 50 anos.

Messi sai porque o Barcelona não tem margem salarial para o manter e porque a Liga Espanhola não quer abrir uma exceção nas exigências do fair-play financeiro impostas a todos os clubes.

A recente auditoria mostrou um cenário ainda pior do que o esperado: a dívida do Barcelona é superior a mil milhões de euros e a massa salarial representa 110% das receitas do clube.

Para poder ficar, Laporta garante que o argentino aceitou assinar um contrato de dois anos, pago a cinco anos, mas a Liga Espanhola também não aceitou.

A única possibilidade dada pelas autoridades financeiras era hipotecar, nos próximos 50 anos, os direitos televisivos do Barcelona.

A confirmar-se, termina assim uma ligação de 21 anos que rendeu seis Bolas de Ouro e 672 golos em 778 jogos.

Não é conhecido o futuro de Messi, que está sem clube quando estão prestes a arrancar as principais ligas europeias.