Decisão da FIFA sobre Berenguer não deve dar força à queixa do Sporting sobre João Mário

A FIFA validou uma cláusula anti-rival referente à transferência de um jogador espanhol, mas o caso será diferente do de João Mário, que surpreendeu ao transferir-se para o Benfica depois de ser campeão pelo Sporting.

O Sporting está a preparar uma queixa que vai apresentar à FIFA e ao Tribunal Arbitral do Desporto sobre a transferência de João Mário para o Benfica. Reclama uma indemnização de 30 milhões de euros correspondente a uma cláusula anti-rivais definida em 2016, aquando a saída do médio do Sporting para o Inter.

A recente decisão da FIFA, que validou uma clausula anti rival, a favor do clube que a reclamava, foi interpretada como um sinal positivo para o Sporting no caso João Mário.

O Sporting defende que o Inter e João Mário tentaram contornar a cláusula prevista ao cessarem contrato antes da transferência para o Benfica. Até porque, dizem os campeões nacionais, tinham apresentado uma proposta de cerca de 5 milhões de euros que foi rejeitada, para depois o jogador sair a custo zero para o Benfica.