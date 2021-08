FIFA valida cláusula anti-rival em transferência de jogador espanhol

A FIFA validou esta semana uma cláusula anti-rival referente à transferência de um jogador espanhol. O caso pode dar força ao recurso do Sporting, que exige 30 milhões de euros ao Inter de Milão pela saída de João Mário para o Benfica.

A decisão da FIFA foi revelada pelo Osasuna. Alex Berenguer formou-se no clube de Pamplona, de onde saiu em 2017, a troco de 7 milhões de euros para o Torino.

Na altura, e porque o rival Athletic Bilbau já vigiava atentamente o extremo, os dois clubes acordaram o valor de 1,5 milhões de euros no caso de uma transferência para o emblema basco. Algo que se concretizou em outubro do ano passado, por 12 milhões.

O Osasuna travava há quase um ano uma batalha jurídica contra o clube italiano. A FIFA veio agora dar razão ao clube espanhol.

Segundo o Osasuna, o Torino tem 45 dias para pagar o milhão e meio em dívida, referente à cláusula. A FIFA considera que o acordo é válido a partir do momento em que ambas as partes assinaram o contrato onde vigora a cláusula.

O Torino considera que a cláusula não tem validade e pondera recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O caso é em muito semelhante à exigência do Sporting relativamente à transferência de João Mário do Inter para o Benfica. Todavia, com diferenças: primeiro porque o Sporting reclama os 30 milhões previstos na cláusula anti-rivais e depois porque o Inter acabou por viabilizar a contratação de João Mário pelo Benfica, a custo zero, ao rescindir contrato com o médio internacional português, depois de recusar a oferta de 5 milhões oferecidos pelo clube de Alvalade.

O Sporting desconfia que o negócio foi uma forma de contornar a cláusula, prepara o recurso para as altas instâncias do futebol mundial e acredita que esta recente decisão da FIFA dá força ao caso.