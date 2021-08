Dérbi entre Marselha e Nice suspenso depois de agressões entre jogadores e adeptos

O dérbi entre Nice e Marselha ficou marcado por momentos de grande tensão entre jogadores e alguns adeptos. O jogo acabou por ser suspenso.

Os adeptos do Nice invadiram o campo depois de Payet, jogador do Marselha, lhes ter atirado de volta para as bancadas uma garrafa de água que o tinha atingido na cabeça.

Pelo menos uma pessoa foi transportada para o hospital com ferimentos. Alguns dos jogadores do Marselha partilharam imagens nos balneários onde mostram marcas no pescoço.

O Nice vencia em casa por 1-0, depois de um golo do dinamarquês Kasper Dolberg, aos 49 minutos.