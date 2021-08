Liga francesa determina que Nice-Bordéus vai ser disputado à porta fechada

O jogo Nice-Bordéus, da quarta jornada do campeonato francês de futebol, no sábado, vai ser disputado à porta fechada, na sequência dos incidentes ocorridos durante o Nice-Marselha, anunciou esta quarta-feira a Comissão Disciplinar da Liga gaulesa.

Além de determinar o fecho das bancadas do Estádio Allianz Riviera, a comissão disciplinar avançou igualmente com a suspensão provisória do preparador físico do Marselha, Pablo Fernandez, refere o comunicado divulgado na página oficial da Liga francesa, em face dos "graves atos de violência" registados na partida da jornada anterior.

Foi ainda aberto um processo de investigação aos acontecimentos do passado domingo, sendo que no dia 8 de setembro a Comissão Disciplinar da Liga francesa vai anunciar as decisões finais deste processo, tendo em consideração "o comportamento dos adeptos do Nice, que invadiram o relvado" e o "comportamento dos jogadores no relvado", além de comunicar qual será "o desfecho do encontro".

Até serem comunicadas as decisões, "o resultado do encontro não será contabilizado para efeitos de classificação da Ligue 1", indicou a comissão disciplinar.

No domingo, quando decorria o 74.º minuto do Nice-Marselha, vários elementos dos grupos radicais ligados ao Nice saltaram os painéis publicitários que separavam a bancada sul do relvado e tentaram agredir os jogadores visitantes, após Dimitri Payet 'devolver' uma garrafa que lhe tinha sido lançada da bancada, quando o avançado marselhês se preparava para bater um pontapé de canto.

Os acontecimentos resultaram numa invasão de campo e numa autêntica 'batalha campal', que obrigou todos os jogadores a recolher aos balneários e levou o árbitro, Benoit Bastien, a interromper provisoriamente a partida quando o Nice vencia por 1-0, com um golo de Kasper Dolberg (49).

A equipa do Nice acabaria por regressar ao relvado, ao contrário do Marselha, que se recusou a retomar o encontro e levou o juiz a suspende definitivamente o jogo.

Já esta semana, um adepto do Nice foi detido pela polícia francesa e as autoridades municipais determinaram o fecho da bancada sul do estádio do Nice durante quatro semanas, bem como a proibição de acesso ao reduto por parte de pessoas que tenham participado nos incidentes e tenham sido identificadas pela polícia.

Foi ainda ordenado que seja colocada uma rede naquela bancada do estádio, para impedir que sejam atirados objetos para o terreno de jogo.

