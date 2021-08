João Mário diz que assinar pelo Benfica foi "escolha difícil" mas "acertada"

O futebolista João Mário, que tem grande parte da carreira ligada ao Sporting, admitiu esta segunda-feira que foi uma "escolha difícil" assinar pelo rival Benfica, mas mostrou-se satisfeito com a decisão tomada e pelo arranque de temporada.

"Houve outras equipas que me foram aparecendo, até de outros campeonatos mais competitivos, mas olhei para a grandeza do Benfica e achei que era a opção ideal para continuar a minha carreira. Apesar de ter sido uma escolha difícil, tenho a certeza de que foi a mais acertada", afirmou João Mário, em entrevista à BTV, a televisão oficial do clube da Luz.