Rúben Semedo deverá conhecer medidas de coação esta terça-feira

Rúben Semedo nega ter violado uma jovem de 17 anos em Atenas, na Grécia. O internacional português foi detido ontem pela polícia grega e amanha vai ser presente a um juiz.

As autoridades gregas dizem que, na madrugada de sexta para sábado, depois de uma noite num bar de praia, terá violado uma jovem de 17 anos em conjunto com um amigo também detido.

O alegado crime terá sido consumado na residência do jogador do Olympiacos e denunciado logo do dia seguinte às autoridades pela suposta vítima acompanhada da mãe.

Ouvida pela polícia, na presença de uma psicóloga, a jovem disse ter sido embebedada e depois obrigada a manter relações sexuais com os dois suspeitos. As roupas que usava no momento estão na posse das autoridades para serem submetidas a exames laboratoriais.

Rúben Semedo, de 27 anos, foi detido em casa onde a polícia grega recolheu várias provas que podem ajudar a esclarecer o caso.

Através do advogado, o jogador português fez saber que nega todas as suspeitas, garantindo que as relações sexuais foram consentidas e promete apresentar em tribunal provas concretas da inocência.