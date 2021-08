Sporting impede Matheus Nunes de ir à seleção brasileira 

O Sporting não vai libertar Matheus Nunes para a seleção brasileira na qualificação para o Mundial 2022.

Em causa está a ausência de garantias relativamente à disponibilidade do médio para os jogos com o FC Porto e com o Ajax.

O clube de Alvalade alega que o jogador teria de cumprir uma quarentena de 14 dias no regresso a Portugal por não ter a vacinação completa contra a covid-19.

Matheus Nunes estará às ordens de Rúben Amorim para os dois encontros e fica assim a porta aberta para uma chamada à seleção portuguesa, caso Fernando Santos assim o entenda.

Matheus Nunes integrava uma lista de oito elementos chamados pelo selecionador da canarinha, Tite, para fazer face à ausência de vários atletas de equipas inglesas, espanholas e italianas, que também foram impedidos de viajar para a América do Sul, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.