Eleições no Benfica a 9 de outubro

As eleições para os órgãos sociais do Benfica vão realizar-se a 9 de outubro. A atual direção, que esteve esta quarta-feira reunida, demitiu-se em bloco para, assim, provocar, eleições antecipadas.

Desta forma, cumpre-se o que Rui Costa tinha dito quando assumiu a presidência do clube de que ia ouvir os sócios.

As últimas eleições no clube da Luz realizaram-se em outubro do ano passado, com vitória para Luís Filipe Vieira.

A prisão do presidente em julho levou à renúncia de Vieira, com Rui Costa, então vice-presidente do clube, a assumir a presidência.

