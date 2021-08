Luís Filipe Vieira deixa prisão domiciliária

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deixou esta sexta-feira de estar em prisão domiciliária e foi libertado pelo juiz Carlos Alexandre.

A decisão foi tomada depois de ter sido apresentada, ao tribunal, uma nova proposta para o pagamento de uma caução de três milhões de euros. Luís Filipe Vieira deu como garantia casas em nome de empresas dos dois filhos e dinheiro.

O antigo dirigente do Benfica foi detido há um mês no âmbito da Operação Cartão Vermelho e encontrava-se em prisão domiciliária desde 10 de julho. Está proibido de sair do país e de contactar com os outros arguidos do processo.

Operação Cartão Vermelho

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

