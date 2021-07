Cartão Vermelho: Crédito Agrícola reavalia idoneidade de José António dos Santos

A comissão de avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã vai reavaliar a idoneidade do presidente não executivo do Conselho de Administração, José António dos Santos, que foi constituído arguido na operação Cartão Vermelho, foi hoje anunciado.

José António dos Santos "foi constituído arguido no âmbito de uma investigação criminal em curso, tendo sido objeto de diversas medidas de coação", lê-se no comunicado, segundo o qual, no âmbito do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com as alterações subsequentes entretanto verificadas, a Comissão de Avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã iniciará, nos termos da lei, uma averiguação em sede de avaliação a fim de aferir a idoneidade do responsável".