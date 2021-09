Cristiano Ronaldo dispensado da seleção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira a dispensa de Cristiano Ronaldo dos trabalhos da seleção nacional.

Em comunicado, a FPF justifica a decisão com o facto de CR7 ter visto um cartão amarelo no jogo de ontem, frente à Irlanda, que o afasta do duelo com o Azerbaijão por ser o segundo amarelo que CR7 viu na fase de qualificação para o Mundial 2022.

Ronaldo terá de cumprir um jogo de castigo, que será o duelo com a seleção azeri, agendado para a próxima terça-feira.

Antes, Portugal mede forças com o Qatar, este sábado, num jogo particular que também não contará com a presença do capitão da seleção nacional.

Pedro Nunes

Na mesma nota, a Federação refere que Ronaldo ainda "esteve integrado no grupo de jogadores que realizaram trabalho de recuperação no hotel", durante a manhã desta quinta-feira.

O jogador, recentemente contratado pelo Manchester United, deverá viajar ainda hoje para Inglaterra.

Esta quarta-feira, Cristiano Ronaldo isolou-se como melhor marcador mundial de golos por seleções, ao chegar aos 111 - mais dois que o iraniano Ali Daei - com um bis contra a Irlanda, no Estádio Algarve.