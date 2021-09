Mundial 2022. Portugal defronta Qatar a meio da qualificação já sem Ronaldo e com suplentes

Portugal defronta no sábado o Qatar, em Debrecen, Hungria, num encontro de preparação inserido na fase de apuramento para o Mundial 2022, já sem o capitão Cristiano Ronaldo, dispensado, e que deverá contar com vários futebolistas habitualmente suplentes.

A seleção anfitriã do próximo campeonato do mundo foi incluída no grupo A de qualificação, a convite da UEFA, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição, sendo este o primeiro de dois embates com os lusos - o segundo está agendado para 09 de outubro, e não há pontos em disputa.

O capitão Cristiano Ronaldo foi admoestado com o cartão amarelo, após tirar a camisola durante o festejo do golo que 'selou' o triunfo sobre os irlandeses (2-1), na última quarta-feira, e, uma vez que foi o segundo nesta fase de apuramento, fica obrigado a cumprir um jogo oficial de castigo e foi dispensado.

Contudo, este será um desafio que Fernando Santos poderá aproveitar para dar descanso aos habituais titulares e, por outro lado, observar jogadores com menos utilização na equipa portuguesa, podendo ainda promover duas estreias absolutas: o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio, ambos do FC Porto.

Os jogadores dos 'dragões' foram chamados pela primeira vez à seleção 'AA', mas Otávio, que poderá tornar-se no oitavo naturalizado a vestir as cores lusas, terá, eventualmente, mais hipóteses em relação ao colega de equipa, uma vez que, na hierarquia da baliza, tem à frente Anthony Lopes.

No Estádio Nagyerdei, em Debrecen, é expetável que Fernando Santos aposte em Anthony Lopes para a baliza, atrás de uma defesa composta por Nélson Semedo, Domingos Duarte, Rúben Dias e Nuno Mendes.

O meio campo deverá ser formado por Danilo Pereira, Rúben Neves ou João Moutinho e João Mário, enquanto, para a frente de ataque, Francisco Trincão, André Silva e Gonçalo Guedes são os mais fortes candidatos.

Certo é que nenhum jogador luso terá de ver o jogo com os qataris da bancada, já que, neste momento, Fernando Santos conta com 23 jogadores autorizados pela UEFA para constarem na ficha, depois das dispensas de Ricardo Pereira (rendido por Nelson Semedo), Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves (Francisco Trincão) e Cristiano Ronaldo, tendo em conta o lote inicial de 25 eleitos.

O campeão da Europa em 2016 retomará, depois, na terça-feira, em Baku, Azerbaijão, a qualificação do Grupo A, que lidera, com 10 pontos, diante da seleção local, ainda sem qualquer ponto somado.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país nesse período, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Ler mais: