Seleção joga particular com o Qatar. Fernando Santos poupa vários jogadores para encontro com Azerbeijão

A seleção nacional entra este sábado em campo para um jogo particular. Portugal defronta o Qatar, em Debrecen, Hungria, num encontro de preparação inserido na fase de apuramento para o Mundial 2022.

A seleção anfitriã do próximo campeonato do mundo foi incluída no grupo A de qualificação, a convite da UEFA, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição, sendo este o primeiro de dois embates com os lusos - o segundo está agendado para 09 de outubro, e não há pontos em disputa.

O capitão Cristiano Ronaldo foi admoestado com o cartão amarelo, após tirar a camisola durante o festejo do golo que 'selou' o triunfo sobre os irlandeses (2-1), na última quarta-feira, e, uma vez que foi o segundo nesta fase de apuramento, fica obrigado a cumprir um jogo oficial de castigo e foi dispensado.

Contudo, este será um desafio que Fernando Santos poderá aproveitar para dar descanso aos habituais titulares e, por outro lado, observar jogadores com menos utilização na equipa portuguesa, podendo ainda promover duas estreias absolutas: o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio, ambos do FC Porto.

Veja também: