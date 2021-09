FC Porto sem bilhetes à venda para público em geral no clássico com Sporting

O FC Porto não vai comercializar bilhetes para o público em geral no encontro frente ao Sporting, no sábado, da quinta jornada da I Liga de futebol, restrito apenas aos portadores de cartão de adepto, anunciaram esta terça-feira os dragões.

"Tal acontece em virtude de o Sporting não ter disponibilizado bilhetes para público em geral e apenas para a zona especial de adeptos, de acesso exclusivo a portadores de cartão de adepto", informam os azuis e brancos, em comunicado no sítio oficial na Internet, a quatro dias da realização do clássico, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O FC Porto refere que estes ingressos podem ser comprados "exclusivamente na plataforma online disponibilizada pelo Sporting", sobre a qual "é completamente alheio".

O recinto leonino vai poder pela primeira vez esta época ser preenchido até metade da lotação, na sequência de a evolução do ritmo de vacinação em Portugal ter estimulado a Direção-Geral da Saúde (DGS) a subir no final de agosto a anterior fasquia de 33% de assistência nos eventos desportivos, que vigorou nas quatro jornadas iniciais da I Liga.

O campeão nacional Sporting, segundo classificado, recebe o FC Porto, terceiro, ambos com 10 pontos, a dois do líder isolado Benfica, no sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no primeiro embate entre 'grandes' da edição 2021/22 da I Liga.

