Ronaldo já treinou com a equipa do Manchester United

Esta terça-feira, Cristiano Ronaldo treinou pela primeira vez com a equipa do Manchester United. O português não conseguiu esconder o sorriso, treinou com entusiasmo e até mostrou rasgos de magia a fazer lembrar o menino de 18 anos que chegou a Manchester em 2003.

No dia do regresso, Diogo Dalot foi a maior companhia de Ronaldo. O lateral direito tinha mercado, mas ficou no United e ajudou CR7 a integrar-se.

Há 12 anos que Ronaldo não treinava na Academia do Manchester United. Os antigos colegas agora fazem parte da equipa técnica.