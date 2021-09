Falta cada vez menos tempo para o regresso de Cristiano Ronaldo ao relvado de Old Trafford. Nas redes sociais, o Manchester United tem recordado momentos que se devem repetir em breve.

Desde que foi oficializado, Ronaldo está presente nos meios de comunicação do clube e a loja oficial está sempre cheia e com uma fila de espera maior do que o normal.

Em apenas 12 horas, o número de camisolas vendidas com o nome de Ronaldo foi suficiente para saldar um quarto do preço que o Manchester pagou à Juventus pelo jogador. O United fica com 7% de cada camisola vendida, o resto serve para pagar à marca, patrocinadores, entre outros.

No total, o clube inglês já arrecadou 38 milhões de euros com a venda de camisolas do astro português. A empresa responsável pela loja online do clube diz que Ronaldo bateu o número de camisolas vendidas por Messi quando foi anunciado pelo Paris Saint-Germain.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo mostra-se a aproveitar os dias em família. Depois de ser dispensado da seleção, o novo número 7 do United está pronto para recomeçar a trabalhar.

O regresso aos treinos deve acontecer esta quarta-feira.