Cristiano Ronaldo continua como "número 7" no Manchester United

Com o contrato assinado para o Manchester United, Cristiano Ronaldo já recebeu a camisola do clube. O jogador vai continuar com o número "7", anunciou a equipa esta quinta-feira, através de uma publicação na rede social Twitter.

O número pertencia ao avançado Cavani, que cedeu a camisola ao melhor marcador de sempre de seleções.

Ronaldo também já agradeceu ao colega pelo gesto "incrível que teve":

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

