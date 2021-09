Mundial 2022. Cristiano Ronaldo afastado dos duelos com Azerbeijão e Qatar

O capitão da seleção nacional obteve o segundo cartão amarelo na fase de qualificação para o Mundial 2022. Perante tal, Cristiano Ronaldo vai ter de cumprir um jogo oficial de suspensão, ou seja, vai falhar o jogo com o Azerbeijão no dia 7 de setembro.

Pelo meio, a seleção ainda se defronta com o Qatar, na Hungria, jogo marcado para este sábado. Contudo, Cristiano Ronaldo vai falhar este jogo particular.

Antes de iniciar o seu trajeto no Manchester United, o capitão da seleção portuguesa, ainda treinou com a equipa em Almancil. Cristiano Ronaldo, juntamente com os outros titulares do jogo, à exceção de Rafa, fizeram o trabalho de recuperação no ginásio.

No relvado, o mais recente convocado de Fernando Santos, Trincão foi chamado para substituir o lesionado Pedro Gonçalves. Esta quinta-feira, já integrou plenamente os trabalhos da equipa portuguesa.

Portugal continua a estagiar no Algarve até à viagem para a Hungria, para jogar com o Qatar. Depois ruma a Baku para defrontar o Azerbeijão.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Mundial com 10 pontos, mais três que a Sérvia, que tem menos um jogo.

