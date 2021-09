Aproxima-se o regresso de Ronaldo ao relvado do Manchester United

Em entrevista ao canal do clube, o jogador português garantiu que quer voltar a ganhar títulos no Manchester United. Esta quinta-feira, o United colocou um video nas redes sociais onde o jogador aparece a entrar em campo já equipado.

O momento provocou muitas reações dos adeptos, tal como as fotografias que Ronaldo publicou. Na descrição pode ler-se "novo desafio, mas sempre com os mesmos objetivos, vamos Manchester United".

A expectativa em torno de Cristiano Ronaldo é cada vez maior e, por cima da loja do clube no estádio, já foi incluída a imagem do jogador ao lado de Bruno Fernandes.

O próximo jogo do Manchester United é com o Newcastle este sábado.