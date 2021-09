Cristiano Ronaldo vai jogar este sábado frente ao Newcastle, confirmou hoje o treinador do Manchester United. Numa conferência de imprensa, Ole Gunnar Solskjær afirmou que Ronaldo está preparado e com a atitude de sempre.

A presença de internacional português é o grande destaque na próxima jornada e o treinador do Newcastle espera conseguir estragar a festa ao United.

Old trafford vai estar cheio para o regresso de Cristiano Ronaldo. O clube tem criado grande expetactiva nos adeptos com várias publicações nos próprios meios de comunicação, como videos do jogador no relvado ou fotografias no momento da assinatura do contrato.

Com 292 jogos e 118 golos no United, Ronaldo prepara-se para atualizar os números pessoais no clube inglês, já este sábado.

