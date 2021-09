Ambiente de grande euforia para ver Ronaldo a jogar em Old Trafford

Sem transmissão televisiva no Reino Unido, a estreia de Ronaldo foi seguida por milhares de adeptos no estádio. Em Old Trafford, o ambiente era de verdadeira euforia.

Se alguém ainda tinha dúvidas acerca do quão Ronaldo era desejado em Old Trafford, a receção deste sábado foi esclarecedora. Junto ao estádio, o movimento fez lembrar dia de jogo grande.

Nesta autêntica "Ronaldomania" são aos milhares as camisolas do CR7. A euforia já rendeu ao United 220 milhões de euros: é a camisola que vende mais rápido história da Premier League.