Cristiano Ronaldo estreou-se no sábado na sua segunda passagem pelo Manchester United, do qual tinha saído em 2009 para o Real Madrid, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol, em que os red devils venceram em casa o Newcastle por 4-1.

O internacional português, de 36 anos, marcou aos 45+2 e aos 62, num jogo em que também Bruno Fernandes fez um golo, o 3-1, aos 80 minutos.

No estádio e já fora dele, no fim do jogo, o ambiente era de euforia entre os adeptos.

