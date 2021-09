Benfica na Champions: Jesus rejeita ideia de adversários mais acessíveis

Jorge Jesus diz que está confiante para o jogo com o Dínamo Kiev. Na antevisão da partida, o treinador do Benfica garante que este não é o adversário mais fácil do grupo.

No grupo estão ainda o Bayern Munique (Alemanha) e o FC Barcelona (Espanha).

O Benfica partiu hoje para Kiev, onde vai defrontar o Dínamo esta terça-feira, no jogo da primeira jornada do Grupo E, da Liga dos Campeões.

Esta manhã, a equipa encarnada treinou no Seixal, antes da partida para Kiev. A gestão do plantel tem estado nas prioridades de Jorge Jesus e os resultados mostram que a equipa está a dar boas respostas, por isso o técnico está confiante.

Otamendi e Yaremchuk devem regressar ao 11 titular benfiquista. O avançado conhece bem o Dínamo Kiev, pois fez toda a formação no clube ucraniano.

De fora desta partida fica Lucas Veríssimo por castigo e André Almeida que está lesionado.

