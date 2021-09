O efeito Ronaldo no Manchester United: "Naquela noite nenhum jogador comeu sobremesa"

O impacto de Ronaldo no Manchester United foi imediato. A garantia é dada pelo guarda-redes dos "red devils", Lee Grant, que contou uma história sobre a noite anterior à estreia do avançado.

"Quando acabamos de jantar, normalmente numa sexta-feira à noite há alguns doces disponíveis, mas naquela noite nenhum jogador tocou no crumble de maçã ou no brownie de chocolate", começa por contar.

"Quando nos sentámos à mesa, perguntaram-me o que é que o Cristiano tinha no prato, eu espreitei e obviamente era o prato mais saudável que se pode imaginar", continuou Lee Grant.

O guarda-redes conta que um dos pratos de Ronaldo tinha quinoa, abacate e dois ovos cozidos.

Cristiano Ronaldo estreou-se no sábado na sua segunda passagem pelo Manchester United, do qual tinha saído em 2009 para o Real Madrid, em jogo da quarta jornada da Liga inglesa de futebol, em que os red devils venceram em casa o Newcastle por 4-1.

O internacional português, de 36 anos, marcou aos 45+2 e aos 62, num jogo em que também Bruno Fernandes fez um golo, o 3-1, aos 80 minutos.

No estádio e já fora dele, no fim do jogo, o ambiente era de euforia entre os adeptos.