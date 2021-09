Cristiano Ronaldo atinge assistente com bola durante o aquecimento

Uma assistente de bancada do estádio do Young Boys foi atingida, acidentalmente, por uma bola rematada por Cristiano Ronaldo durante o aquecimento do Manchester United.

Quando se apercebeu da situação, o jogador português foi verificar se a assistente estava bem.

Ronaldo saltou a barreira junto ao relvado e dirigiu-se à assistente, que estava caída no chão e já a ser assistida por colegas, para perceber o seu estado.

O momento foi registado em fotografias.

ALESSANDRO DELLA VALLE

O Manchester United defronta esta terça-feira o Young Boys para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.