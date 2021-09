Treinador do Barcelona pede "tempo e paciência" para reconstruir equipa

O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, garante que tem o apoio da direção e que vai continuar no clube. Na conferência de antevisão ao jogo com o Cádiz, o treinador leu uma declaração e abandonou a sala de imprensa, sem que os jornalistas pudessem fazer perguntas.

"O clube está comigo como treinador numa situação de reconstrução. Isso significa que temos que reconstruir o equipa sem poder fazer grandes investimentos. Isso leva tempo e paciência. O bom de ter de reconstruir a equipa é que os jovens jogadores terão oportunidades, como Xavi ou Iniesta tiveram na sua época", afirmou.

Já esta quarta-feira, numa entrevista publicada numa revista dos Países Baixos, Koeman considerou que a saída do argentino Lionel Messi acabou por destapar os problemas que já existiam na equipa de futebol e no clube.

"Lionel Messi escondeu tudo. Ele fazia a diferença. Graças a eles, todos os jogadores pareciam melhores. São bons jogadores, mas com Messi pareciam melhores. A sua saída acabou por destapar os problemas da equipa. Esta não é uma crítica, é uma observação", afirmou.

Sem o avançado argentino, o FC Barcelona está a ter um início de época bastante conturbado, ocupando o oitavo lugar do campeonato espanhol e tendo sofrido uma derrota caseira por 3-0 com o Bayern Munique no arranque da 'Champions'.

