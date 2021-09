Valentin Rosier transferido para o Besiktas por 4,8 milhões de euros

A transferência do futebolista francês Valentin Rosier do Sporting para o Besiktas foi feita por 4,8 milhões de euros, revelou esta quinta-feira o clube turco, no seu site oficial.

Em comunicado, o Besiktas, que esta temporada é adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou que adquiriu os direitos do lateral direito por 4,8 milhões de euros e que o jogador de 25 anos assinou contrato até junho de 2025.

Rosier já tinha representado o Besiktas na última temporada, mas por empréstimo dos “leões”.

Formado no Rodez e com uma passagem pelo Dijon, Rosier chegou ao Sporting em 2019/20, numa transferência que custou 5,3 milhões de euros, mas nunca se conseguiu impor na formação lisboeta, tendo apenas efetuado 16 jogos na equipa principal.

Ao serviço do Besiktas, o lateral conquistou o campeonato turco e a Taça da Turquia.

