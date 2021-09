Na Liga italiana, a Roma de José Mourinho perdeu os primeiros pontos frente ao Verona, depois de uma derrota por 3-2.

Com apenas quatro pontos de distância do atual líder do campeonato, o treinador português diz que a Roma não é candidato ao título. A equipa está focada em vencer o próximo jogo frente ao Unidese, afirmou Mourinho.