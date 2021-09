Mourinho soma 6.ª vitória da época na nova competição europeia

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, empatou esta quinta-feira a dois golos com o Rennes, na Liga Conferência Europa , enquanto a Roma, de José Mourinho, goleou o CSKA de Sófia por 5-1.

A fase de grupos da Liga Conferência Europa arrancou na quinta-feira e termina a 9 de dezembro, com a realização da sexta jornada. Os primeiros de cada grupo seguem para os oitavos, os segundos para os 16 avos e os outros despedem-se da prova.

Depois das eliminações no play-off de Paços de Ferreira e Santa Clara, Portugal ainda pode vir a retomar a participação na primeira edição na terceira prova da UEFA, no caso de o Sporting de Braga ser terceiro do grupo F da Liga Europa, onde é favorito ao triunfo, face a Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland.

