Champions: Ajax soma segundo triunfo, Inter continua sem ganhar

O Ajax venceu esta terça-feira na receção ao Besiktas e mantém-se na liderança do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, do qual faz parte o Sporting, enquanto o Inter Milão voltou a ceder pontos, na segunda jornada.

Depois da goleada imposta ao Sporting (5-1), na ronda inaugural, a formação de Amesterdão 'carimbou' novo triunfo na prova 'milionária', desta vez em casa, diante do conjunto turco, que já tinha perdido diante do Borussia Dortmund.

O conjunto comandado por Erik ten Haag resolveu o encontro ainda na primeira parte, com Steven Berghuis a inaugurar o marcador aos 17 minutos, antes de o 'carrasco' do Sporting, Sebastien Haller, fixar o resultado, aos 43, e assinar o quinto tento em duas partidas da fase de grupos.

O Ajax segue, assim, na liderança do Grupo C, com seis pontos, mais três do que o Borussia Dortmund, segundo, que recebe o Sporting, terceiro e sem pontos, a partir das 20:00, no Signal Iduna Park.

No Grupo D, o Inter Milão não conseguiu desfazer o 'nulo' (0-0) no reduto do Shakhtar Donetsk e continua sem saber o que é vencer nesta edição da 'Champions', depois de há duas semanas ter perdido frente ao Real Madrid (0-1), que hoje recebe o Sheriff, às 20:00, num duelo entre líderes, ambos com três pontos.

Sergey Dolzhenko

Além da ausência de golos, a partida na Ucrânia ficou marcada pela arrepiante lesão num joelho do burquinense Lassina Traoré, avançado da equipa ucraniana, que teve de ser retirado nos instantes iniciais, na sequência de um lance com o lateral holandês dos 'nerazzurri' Denzel Dumfries.

