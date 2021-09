Champions: Jorge Jesus recusa abdicar do estilo de jogo habitual frente ao Barcelona 

O Benfica recebe esta quarta-feira o Barcelona, no Estádio da Luz, em jogo do grupo E da Champions.

No plano da história, os resultados estão mais inclinados para o Barcelona. Em sete jogos, o Benfica ganhou apenas uma vez. Foi em 1961. Agora vai encontrar uma equipa em remodelação, sem o brilho de Messi, mas capaz de continuar a ofuscar os adversários.

Na conferência de antevisão do jogo, Jorge Jesus promete jogar como sempre, mas antevê muitas dificuldades

Já Alex Grimaldo quer ganhar à equipa onde se formou, mas sem grande festa em caso de fazer um golo.

As maiores preocupações do treinador do Benfica nem estão no ataque. É na defesa que encontra mais possibilidades de ganhar a uma equipa muito ofensiva.

No lado direito, vai jogar com Gilberto ou Valentino Lázaro. Diogo Gonçalves continua lesionado e André Almeida continua com falta de ritmo para ser titular.

