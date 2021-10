Rui Costa "foi excelente com a camisola do Benfica, mas com a gravata não posso dizer o mesmo"

Ricardo Araújo Pereira votou este sábado no Estádio da Luz para as eleições do Benfica. O humorista criticou as decisões da direção nos últimos anos.

Rui Costa e Francisco Benitez disputam este sábado as eleições para os órgãos sociais do Benfica, três meses depois de o ex-futebolista ter assumido a presidência de clube e SAD, face à saída de Luís Filipe Vieira.

Os sócios 'encarnados' vão eleger os corpos sociais para o quadriénio 2021-2025, quase um ano depois da reeleição de Vieira para um sexto mandato, interrompido pela detenção do ex-presidente no âmbito do caso 'Cartão Vermelho'.