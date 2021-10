Rúben Amorim mostrou-se esta quinta-feira feliz pelo regresso de Pedro Gonçalves ao lote de opções.

“Obviamente que é uma boa notícia, até pelo espírito que ele dá à equipa, pela forma divertida com que ele se apresenta sempre nos treinos e pela qualidade que tem”, afirmou o treinador do Sporting.

Rúben Amorim frisou que a equipa não está dependente de Pedro Gonçalves mas considera que é mais forte com o jogador em boas condições físicas.

“Somos claramente mais fortes com o Pedro Gonçalves”, disse o treinador do Sporting que já pode contar com o jogador, que regressou de lesão, para a partida da Taça de Portugal com o Belenenses.

