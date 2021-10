Sérgio Conceição deixou elogios a Zlatan Ibrahimovic. O treinador do FC Porto considera que o sueco é um dos melhores jogadores do mundo.

“Acho que uma equipa não é só aquilo que é um jogador. Obviamente, nós olhamos para aquilo que são as características do Zlatan, um jogador poderoso fisicamente, com uma qualidade técnica acima da média, é uma referência no futebol mundial assim como o nosso Pepe, como outros jogadores de grande valia já com muita experiência, e nós estamos atentos a isso”, disse o treinador na antevisão do FC Porto - AC Milan.

O objetivo de Sérgio Conceição no jogo a contar para a Champions, é fazer com que o jogador sueco “não se sinta confortável no jogo”. O treinador dos dragões considera que “Zlatan é dos melhores jogadores do mundo” e afirma que a equipa portuguesa gosta “sempre de defrontar os melhores do mundo”.