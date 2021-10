Conceição e o jogo quase perfeito do seu FC Porto

Nas reações à vitória do FC Porto na Liga dos Campeões, contra o AC Milan, Sérgio Conceição considerou que o jogo foi quase perfeito, mas que a vantagem da equipa devia ter sido mais ampla.

Para o técnico azul e branco, "foi um jogo a roçar a perfeição".

"Não foi totalmente perfeito porque, no capítulo da finalização, não estivemos tão eficazes, e os jogadores mereciam outro resultado que não ganhar pela margem mínima", diz Conceição.

Sobre as outras duas equipas do grupo, Atlético de Madrid e Liverpool, Sérgio Conceição refere que a vitória dos ingleses na casa dos espanhóis por 2-3 "veio realçar que o Liverpool está mais confortável naquilo que é a passagem à próxima fase", no entanto, alerta que a conquista de um lugar de qualificação "é uma luta a três", terminando com um aviso.

"Eu tenho um grupo de jogadores que me conhece e eu conheço-os muito bem a eles. Tentam sempre arranjar um ou outro problema, mas não há problemas aqui."

